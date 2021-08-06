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Райан Рейнольдс предлагал Disney снять короткометражку с Дэдпулом и охотником из «Бэмби»

Рустам Абдуллин
Сегодня в 11:02

Райан Рейнольдс однажды предложил студии Disney снять короткометражку про Дэдпула и охотника из мультфильма «Бэмби». Об этом актер рассказал в интервью с IGN.

По задумке Дэдпул не хотел мстить за Бэмби и его убитую мать, а, наоборот, был большим поклонником стрелка. «На самом деде Дэдпул хотел бы узнать, как ему стать самым ненавистным персонажем в истории Disney», — рассказал Рейнольдс.

В студии идею Рейнольдса не поддержали и как минимум отложили в долгий ящик. Вместо этого вышла реакция Дэдпула и Корга из киновселенной Marvel, которого озвучил Тайка Вайтити, на трейлер «Главного героя» — фильма с участием Рейнольдса и Вайтити.

На данный момент ведется подготовка к съемкам третьей части франшизы «Дэдпул» с прокатным рейтингом R (то есть будет доступна зрителям младше 17 лет только в присутствии родителей). Фильм вряд ли появится в кинотеатрах раньше 2023 года.

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