The Weeknd начал новую эру синглом «Take My Breath». Посмотрите клип!

The Weeknd выпустил сингл «Take My Breath», а вместе с ним и клип. Канадец больше не носит красный пиджак и бинты на лице — эра «After Hours» окончена.

Под звучание диско певец заходит в футуристический клуб, где его замечает девушка с длинными косами. Чтобы по-настоящему оторваться на вечеринке, люди вдыхают непонятный газ из баллонов, так, что датчики уровня опасности начинают зашкаливать. Опасность грозит не только герою Абеля Тесфайе (настоящее имя The Weeknd), но и некоторым зрителям ролика: Variety пишет, что клип хотели показывать в кинотеатрах перед «Отрядом самоубийц», но отказались от затеи из‑за «интенсивного мерцания стробоскопа».