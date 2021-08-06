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Клинт Иствуд возвращается к роли ковбоя в трейлере своего нового вестерна «Мужские слезы»

Валерия Корниенко
Сегодня в 9:05

Кинокомпания Warner Bros. опубликовала первый трейлер нового фильма 91-летнего Клинта Иствуда «Мужские слезы» («Cry Macho»). Посмотреть его можно на ютьюб-канале студии.

«Мужские слезы» — экранизация одноименного романа писателя и драматурга Ричарда Нэша. В центре сюжета — стареющий ковбой, который везет одиннадцатилетнего мальчика к его отцу из Мексики в Техас. Их путешествие сопровождается уроками о жизни и мужестве, которыми богат бывший участник родео с трудной судьбой.

Действие фильма происходит в конце 1970-х годов. Главную роль в нем сыграл сам режиссер. Компанию ему составили Эдуардо Минетт, Наталья Травен и Дуайт Йоакам.

Премьера картины пройдет одновременно в кинотеатрах и на стриминговом сервисе HBO Max 17 сентября.

Предыдущая работа Иствуда «Дело Ричарда Джуэлла» вышла в январе 2020 года. Рецензию Станислава Зельвенского можно прочитать здесь.

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