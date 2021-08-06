99-летняя американка стала самым пожилым тяжелоатлетом мира. Она установила рекорд Гиннесса

99-летняя Эдит Мервей-Трэйна из Флориды официально стала самым пожилым человеком в мире, занимающимся тяжелой атлетикой. Женщину включили в Книгу рекордов Гиннесса за поднятие штанги весом в 68 кг. Об этом сообщил сайт организации.

Спортсменке 8 августа исполнится 100 лет, однако она не планирует прекращать тренировки. Бывшая учительница танцев всегда вела активный образ жизни, однако поднимать тяжести начала только в возрасте 91 года после того, как подруга пригласила ее в тренажерный зал.

«Я обнаружила, что мне нравится регулярно помещать зал, и я поставила перед собой задачу улучшить результаты. Вскоре я стала частью команды», — рассказала Мервей-Трэйна.

В последние годы, до пандемии, она неоднократно участвовала в соревнованиях по тяжелой атлетике — и даже выигрывала на них награды. По словам женщины, ее трофеи не помещаются у нее дома. Семья спортсменки очень гордится ее успехами, поделилась дочь Эдит.

«Как артисту и танцору, аплодисменты всегда были важны для меня. Когда я получала овации, я становилась счастливее. <…> Думаю, в свои 90 я поняла, что людям важно быть известными тем, кто они есть. Это самая прекрасная вещь на свете», — призналась Мервей-Трэйна.