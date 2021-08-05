Сайт с текстами Genius снова доступен на территории России. Ранее его заблокировал Роскомнадзор

Один из крупнейших в мире сайтов с текстами песен Genius снова заработал на территории России. Об этом сообщается в русскоязычной группе сайта «ВКонтакте».

«На сайте больше нет „Панельки“ и „Номеров“… Но зато есть сам сайт! Запрещённые тексты были удалены, а Genius разблокирован (а мы так хотели ещё отдохнуть)», — сказано в сообщении.

Официального заявления от администрации сайта о разблокировки пока не было.

В конце июля Роскомнадзор заблокировал сайт без объяснения причины. На портале проекта «Роскомсвобода» было указано, что несколько десятков страниц Genius заблокированы из‑за публикации текстов песен, которые запрещены ведомством из‑за экстремистского содержания или призывов к суициду. Речь идет о треках ЛСП, 25/17, Хаски, Face, Pharaoh и других музыкантов.

Genius — американский сайт, основанный в 2009 году. На нем представлены тексты песен, новости, стихи, рейтинги и другие разделы. Сайт отличается интерактивными вставками в тексты песен, на которые можно нажать, чтобы увидеть дополнительную информацию и контекст.