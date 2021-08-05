перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Певица Alizade обвинила ведущего Studio 21 Сэма Адегбие в сексизме 0:00
Сайт с текстами Genius снова доступен на территории России. Ранее его заблокировал Роскомнадзор Вчера в 23:43
Месси ушел из футбольного клуба «Барселона». Он играл за него с 2003 года Вчера в 23:28
На «Первом канале» и «России 1» оскорбили ЛГБТ-олимпийцев. МОК потребовал объяснений Вчера в 22:13
Группа Duran Duran выпустила трек «More Joy» с японским коллективом Chai Вчера в 21:21
Пресс-материалы Кинотеатр «Художественный» выпустил собственный мерч
Кинотеатр «Художественный» выпустил собственный мерч Вчера в 21:12
Закрытие «МБХ медиа», харассмент в ВШЭ и другие новости дня Вчера в 20:51 Дайджест
Венесуэла введет собственную цифровую валюту Вчера в 20:49
У Илона Маска появится новая биография. Ее напишет автор книги «Стив Джобс» Уолтер Айзексон Вчера в 20:36
Майами стал первым городом с собственной криптовалютой. Теперь там будут использовать MiamiCoin Вчера в 19:30
пресс-материалы На фестивале Signal в Никола-Ленивце появится мультимедийная медиабашня Contact
На фестивале Signal в Никола-Ленивце появится мультимедийная медиабашня Contact Вчера в 19:00
Вышел трейлер «Пропавшей» — мини-сериала от режиссера «Уроков фарси» Вадима Перельмана Вчера в 18:11
Mash: Московские сатанисты признались в двух ритуальных убийствах в Ленобласти и Карелии Вчера в 17:27
«Южный Парк» продлили до 2027 года и заказали 14 фильмов по нему. Авторы получат 900 млн долларов Вчера в 17:26
«Любимый человек рядом»: супруга Алексея Навального рассказала о трехдневном свидании с ним в тюрьме Вчера в 17:11
Пресс-материалы Группа IOWA отправится в тур по городам России под лозунгом «Fun is not dead»
Группа IOWA отправится в тур по городам России под лозунгом «Fun is not dead» Вчера в 16:13
«Это ужасно цинично»: Джеймс Ганн — о критике фильмов Marvel Мартином Скорсезе Вчера в 16:07
«ВКонтакте» запустит десктопное приложение для видеозвонков — с трансляциями и шумоподавлением Вчера в 15:50
В приложении «Яндекс» появились короткие видео — как в TikTok Вчера в 15:06
Верующая россиянка подала в суд на McDonald’s. Ее искусила уличная реклама чизбургера во время поста Вчера в 15:03
Отключить рекламу

Сайт с текстами Genius снова доступен на территории России. Ранее его заблокировал Роскомнадзор

Дарья Мельникова
Вчера в 23:43

Один из крупнейших в мире сайтов с текстами песен Genius снова заработал на территории России. Об этом сообщается в русскоязычной группе сайта «ВКонтакте».

«На сайте больше нет „Панельки“ и „Номеров“… Но зато есть сам сайт! Запрещённые тексты были удалены, а Genius разблокирован (а мы так хотели ещё отдохнуть)», — сказано в сообщении.

Официального заявления от администрации сайта о разблокировки пока не было.

В конце июля Роскомнадзор заблокировал сайт без объяснения причины. На портале проекта «Роскомсвобода» было указано, что несколько десятков страниц Genius заблокированы из‑за публикации текстов песен, которые запрещены ведомством из‑за экстремистского содержания или призывов к суициду. Речь идет о треках ЛСП, 25/17, Хаски, Face, Pharaoh и других музыкантов.

Genius — американский сайт, основанный в 2009 году. На нем представлены тексты песен, новости, стихи, рейтинги и другие разделы. Сайт отличается интерактивными вставками в тексты песен, на которые можно нажать, чтобы увидеть дополнительную информацию и контекст.

События недели на afisha.ru
боевик
Отряд самоубийц: Миссия навылет
Джеймс Ганн взялся восстановить репутацию провального кинокомикса
поп
Леонид Агутин
Не растерявший таланта и харизмы ветеран эстрады
приключение
Круиз по джунглям
Эмили Блант скитается по джунглям в поисках волшебного дерева
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
триллер
Время
Новый шьямалановский триллер не без фирменных трюков
графика
Альбрехт Дюрер. Шедевры гравюры
Более 140 подлинников «северного Леонардо да Винчи»
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Роскомнадзор
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить