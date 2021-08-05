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На «Первом канале» и «России 1» оскорбили ЛГБТ-олимпийцев. МОК потребовал объяснений 22:13
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Кинотеатр «Художественный» выпустил собственный мерч 21:12
Закрытие «МБХ медиа», харассмент в ВШЭ и другие новости дня 20:51 Дайджест
Венесуэла введет собственную цифровую валюту 20:49
У Илона Маска появится новая биография. Ее напишет автор книги «Стив Джобс» Уолтер Айзексон 20:36
Майами стал первым городом с собственной криптовалютой. Теперь там будут использовать MiamiCoin 19:30
пресс-материалы На фестивале Signal в Никола-Ленивце появится мультимедийная медиабашня Contact
На фестивале Signal в Никола-Ленивце появится мультимедийная медиабашня Contact 19:00
Вышел трейлер «Пропавшей» — мини-сериала от режиссера «Уроков фарси» Вадима Перельмана 18:11
Mash: Московские сатанисты признались в двух ритуальных убийствах в Ленобласти и Карелии 17:27
«Южный Парк» продлили до 2027 года и заказали 14 фильмов по нему. Авторы получат 900 млн долларов 17:26
«Любимый человек рядом»: супруга Алексея Навального рассказала о трехдневном свидании с ним в тюрьме 17:11
Пресс-материалы Группа IOWA отправится в тур по городам России под лозунгом «Fun is not dead»
Группа IOWA отправится в тур по городам России под лозунгом «Fun is not dead» 16:13
«Это ужасно цинично»: Джеймс Ганн — о критике фильмов Marvel Мартином Скорсезе 16:07
«ВКонтакте» запустит десктопное приложение для видеозвонков — с трансляциями и шумоподавлением 15:50
В приложении «Яндекс» появились короткие видео — как в TikTok 15:06
Верующая россиянка подала в суд на McDonald’s. Ее искусила уличная реклама чизбургера во время поста 15:03
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Из Москвы в Карелию начнет ходить двухэтажный туристический поезд 14:35
Поиграть в пинг-понг, послушать импровизацию и поесть тартар: программа Jameson Yard на эти выходные 14:11
«Гараж» назвал финалистов конкурса на разработку концепции летнего кинотеатра Garage Screen 13:11
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Дайджест

Закрытие «МБХ медиа», харассмент в ВШЭ и другие новости дня

Дарья Мельникова
Сегодня в 20:51

«Открытые медиа», «Правозащита Открытки» и издание «МБХ медиа» заявили о прекращении работы. Также РКН сегодня заблокировал сайт премии «Профессия — журналист», учредителем которой является Михаил Ходорковский.

Количество случаев коронавируса в мире превысило 200 млн. За все время от болезни умерло 4,3 млн человек. Общее число выявленных в России случаев достигло 6 379 904.

РЖД запускает новый туристический маршрут: Москва — Петрозаводск — Сортавала — Выборг — Москва. За выходные можно будет побывать на островах Кижи и Валаам, посетить горный парк «Рускеала» и осмотреть достопримечательности Петрозаводска.

Православная россиянка подала в суд на McDonald’s из‑за рекламы фастфуда. Два года назад она увидела на улице баннер с чизбургером, не смогла удержаться и купила один себе. Дело в том, что в это время она соблюдала пост.

Студентки ВШЭ заявили о харассменте со стороны преподавателя Максима Целуйко. Вуз сперва заявил, что «не может терять ценных сотрудников», но затем пообещал не продлевать контракт с Целуйко.

«ВКонтакте» запустил отдельное приложение видеозвонков для ПК. В нем будут AR-фоны, интеллектуальное шумоподавление, трансляции и запись разговора.

В приложении «Яндекс» появился раздел с короткими роликами из «Дзена». Пока загружать можно только готовые видео, но скоро появится и встроенный видеоредактор.

Те, кто ходил на вечеринки Jameson Yard в баре «Стрелка», наверняка запомнили турниры по пинг-понгу. Есть новости: они возвращаются уже в эти выходные!

Эштон Катчер и Риз Уизерспун снимутся в романтической комедии «Твое место или мое». В ней они сыграют друзей, решивших на неделю поменяться домами.

Netflix опубликовал трейлер фильма «Это все он» — ремейка популярной комедии 1999 года «Это все она». А телеканал FX показал тизер третьего сезона «Американской истории преступлений» о секс-скандале вокруг президента США Билла Клинтона и нескольких сотрудниц Белого дома.

«Кинопоиск» показал трейлер мини-сериала «Пропавшая». В роли пропавшей дочери, вернувшейся в семью спустя десятилетие, режиссер Вадим Перельман снял Лизу Янковскую. Премьера триллера намечена на 9 сентября.

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