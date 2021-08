Группа Duran Duran выпустила трек «More Joy» с японским коллективом Chai

Альбом «Future Past» станет первым полноценным релизом группы за последние шесть лет. В его записи приняли участие бывший гитарист Дэвида Боуи Майк Гарсон, рэперша Ivorian Doll, певица Туве Лу и Грэм Коксон из Blur.

Полный трек лист пластинки «Future Past»:

1. «Invisible»

2. «All of You»

3. «Give It All Up (feat. Tove Lo)»

4. «Anniversary»

5. «Future Past»

6. «Beautiful Lies»

7. «Tonight United»

8. «Wing»

9. «Nothing Less»

10. «Hammerhead (feat. Ivorian Doll)»

11. «More Joy» (feat. Chai)»

12. «Falling (feat. Mike Garson)»