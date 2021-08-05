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Майами стал первым городом с собственной криптовалютой. Теперь там будут использовать MiamiCoin

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:30

В американском городе Майами запустили криптовалюту MiamiCoin. Она должна стать одним из платежных средств, которым смогут пользоваться жители. Об этом сообщил сайт сервиса CityCoins, на базе которого и создали криптовалюту.

Майами стал первым городом в мире, в котором появилась собственная криптовалюта. По мнению властей, MiamiCoin позволит Майами заработать миллионы долларов. В перспективе это позволит расширить экономику города.

Начать добычу MiamiCoin или купить криптовалюту через платформу OkCoin можно уже сейчас. Использовать цифровые деньги разрешено для выплаты грантов, поддержки общественных проектов и развития инфраструктуры.

«Эти деньги можно использовать для дорог, парков, облагораживания территории. Пользователи MiamiCoin инвестируют в качество будущего города. При этом по условиям контракта деньги нельзя будет потратить на что‑то еще», — рассказал директор по ИТ Майами Майкл Сарасти.

Городской бюджет получит 30% от всей добытой криптовалюты. Поскольку по закону в бюджете не может содержаться криптовалюта, все MiamiCoin будут автоматически переводиться в доллары. Вскоре подобная система появится в еще одном городе США — Сан-Франциско.

CityCoins предлагает властям использовать городские криптовалюты для голосований по местным вопросам. Кроме того, криптовалюта может стать средством доступа к физическим помещениям или цифровым товарам, отмечают в компании.

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