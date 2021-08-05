Венесуэла введет собственную цифровую валюту

Власти Венесуэлы с 1 октября введут цифровую национальную валюту. В ней будет на шесть нулей меньше, чем в бумажных деньгах, сообщает Центральный банк страны.

В документе сказано, что изменение денежной шкалы является необходимой мерой для восстановления страны после кризиса, а введение цифрового боливара (валюта Венесуэлы) не влияет на стоимость валюты. «Она будет стоить ни больше, ни меньше, это делается для простоты использования», — уточняется в сообщении.

Предполагается, что цифровые деньги позволят продвинуть современное видение валюты в повседневных сделках, снизить транзакционные издержки в экономике, а также ускорить получение переводов между клиентами разных банков.

С 8 марта ЦБ Венесуэлы ввел в оборот три купюры номиналом 200 тыс. и 500 тыс., а также 1 млн боливаров. Данные нацбанка показывают, что в 2020 году инфляция составила 2959,8%, а в 2019-м — около 9600%.

По нынешнему курсу 1 доллар США эквивалентен 248 тыс. боливаров.