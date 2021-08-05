Кинотеатр «Художественный» выпустил собственный мерч

«Художественный» запустил в продажу подарочные карты номиналом 3000, 5000 и 10 000 рублей и собственный мерч в стиле обновленного кинотеатра. Их можно приобрести в кассах.
В мерч входят открытки и значки от Heart of Moscow, защитные маски, футболки, шопперы, пауэрбанки, стикеры и поясные сумки.
Пять цветных значков отсылают к важным символам кинотеатра: фасаду здания, изображению головы бога Диониса из большого зала, логотипу «Художественного» и советским фильмам, которые показывали в кинотеатре в XX веке — «Броненосец „Потемкин“» Сергея Эйзенштейна и «Киноглаз» Дзиги Вертова.
Три модели поясных сумок черного цвета с надписью «Художественный» разработал Никита Грузовик. На первой изображен исторический фасад, на второй — он же, но в виде принта по всей сумке, третья сумка — полностью черная.
Все остальные предметы кинотеатра также поддерживают единый фирменный стиль.
На подарочные карты можно приобрести мерч, а также билеты на репертуарное кино, зрительские премьеры и фестивальные сеансы в любые залы. Карты действительны в течении года с момента покупки.
Цены: открытка — 100 рублей, наклейка — 120, маска защитная — 250, значок — 350, набор наклеек (6 штук) — 650, сумка–шоппер — 1200, футболки — 2000, пауэрбанк — 2500, поясная сумка — 3000.