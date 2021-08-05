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Кинотеатр «Художественный» выпустил собственный мерч

Дарья Мельникова
Сегодня в 21:12

«Художественный» запустил в продажу подарочные карты номиналом 3000, 5000 и 10 000 рублей и собственный мерч в стиле обновленного кинотеатра. Их можно приобрести в кассах.

В мерч входят открытки и значки от Heart of Moscow, защитные маски, футболки, шопперы, пауэрбанки, стикеры и поясные сумки.

Пять цветных значков отсылают к важным символам кинотеатра: фасаду здания, изображению головы бога Диониса из большого зала, логотипу «Художественного» и советским фильмам, которые показывали в кинотеатре в XX веке — «Броненосец „Потемкин“» Сергея Эйзенштейна и «Киноглаз» Дзиги Вертова.

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Три модели поясных сумок черного цвета с надписью «Художественный» разработал Никита Грузовик. На первой изображен исторический фасад, на второй — он же, но в виде принта по всей сумке, третья сумка — полностью черная.

Все остальные предметы кинотеатра также поддерживают единый фирменный стиль.

© Пресс-материалы
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© Пресс-материалы
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© Пресс-материалы
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На подарочные карты можно приобрести мерч, а также билеты на репертуарное кино, зрительские премьеры и фестивальные сеансы в любые залы. Карты действительны в течении года с момента покупки.

Цены: открытка — 100 рублей, наклейка — 120, маска защитная — 250, значок — 350, набор наклеек (6 штук) — 650, сумка–шоппер — 1200, футболки — 2000, пауэрбанк — 2500, поясная сумка — 3000.

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