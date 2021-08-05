Кинотеатр «Художественный» выпустил собственный мерч

«Художественный» запустил в продажу подарочные карты номиналом 3000, 5000 и 10 000 рублей и собственный мерч в стиле обновленного кинотеатра. Их можно приобрести в кассах.

В мерч входят открытки и значки от Heart of Moscow, защитные маски, футболки, шопперы, пауэрбанки, стикеры и поясные сумки.

Пять цветных значков отсылают к важным символам кинотеатра: фасаду здания, изображению головы бога Диониса из большого зала, логотипу «Художественного» и советским фильмам, которые показывали в кинотеатре в XX веке — «Броненосец „Потемкин“» Сергея Эйзенштейна и «Киноглаз» Дзиги Вертова.