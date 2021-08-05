«ВКонтакте» готовит к запуску десктопное приложение для звонков. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе компании. Когда сервис станет доступен, не уточняется.

Приложение будет бесплатным, звонки в нем — неограниченными по времени, а к разговору можно будет присоединиться без профиля в соцсети. Видеозвонки получится записывать и транслировать на личную страницу или в сообщество.

Сервис позволит установить AR-фон, продемонстрировать экран в 4К и заглушить посторонние звуки с помощью интеллектуального шумоподавления. Звонки в веб-версии «ВКонтакте» останутся, но в приложении будет больше возможностей — некоторые идеи не получается реализовать из‑за технических ограничений браузера.

На всех платформах звонков «ВКонтакте» появится функция «Зал ожидания»: пользователь сможет присоединиться к дискуссии лишь после одобрения организатора.

Групповые видеозвонки появились в «ВКонтакте» в мае 2020 года. Сперва к ним могли присоединиться 8 человек, затем 128, а недавно соцсеть анонсировала их увеличение до 2048. В июне групповые видеозвонки добавил и Telegram. В них могут одновременно участвовать 1000 человек.