Режиссера нового «Отряда самоубийц» Джеймса Ганна спросили, как он относится к заявлением Мартина Скорсезе в отношении проектов Marvel. Пару лет назад автор «Таксиста» раскритиковал супергеройские фильмы, назвав их скорее зрелищными аттракционами, но не кино.

По мнению Ганна, своими словами Скорсезе хотел привлечь внимание прессы перед выходом своего нового фильма «Ирландец». «Он создает свои картины в тени фильмов Marvel и использует их для того, чтобы привлечь внимание к чему-то, что, по его мнению, недостаточно замечают», — уверен он.

Режиссер «Стражей Галактики» отметил, что он большой поклонник творчества Скорсезе, а в некоторых вещах он имеет схожую точку зрения.