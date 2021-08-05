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«Это ужасно цинично»: Джеймс Ганн — о критике фильмов Marvel Мартином Скорсезе

Рустам Абдуллин
Сегодня в 16:07

Режиссера нового «Отряда самоубийц» Джеймса Ганна спросили, как он относится к заявлением Мартина Скорсезе в отношении проектов Marvel. Пару лет назад автор «Таксиста» раскритиковал супергеройские фильмы, назвав их скорее зрелищными аттракционами, но не кино.

По мнению Ганна, своими словами Скорсезе хотел привлечь внимание прессы перед выходом своего нового фильма «Ирландец». «Он создает свои картины в тени фильмов Marvel и использует их для того, чтобы привлечь внимание к чему-то, что, по его мнению, недостаточно замечают», — уверен он.

Режиссер «Стражей Галактики» отметил, что он большой поклонник творчества Скорсезе, а в некоторых вещах он имеет схожую точку зрения.

Есть много бессердечных, бездушных фильмов-аттракционов, которые не отражают то, что должно происходить на самом деле. Если бы вы знали, сколько раз я общался с режиссерами блокбастеров, предлагал им поработать вместе, чтобы сделать из таких крупнобюджетных фильмов что‑то другое, новаторское. И вместо этого я лишь видел, как они удовлетворяли любую прихоть студии. Честно говоря, это вызывало отвращение.
Джеймс Ганн
Режиссер

Ранее Ганн уже комментировал мнение Скорсезе. «Я был возмущен, когда люди выступали против „Последнего искушения Христа“, не увидев сам фильм. Меня расстроило, что теперь Мартин оценивает мои картины таким же образом», ― сказал он тогда.

Однако в 2019 году нашлись и те, кто поддержал Скорсезе. «Я не знаю, что можно получить от просмотра одного и того же фильма снова и снова. Мартин был добр, сказав, что это не кино. Он не сказал, что эти фильмы отвратительны, а я говорю, что это так», ― заявил режиссер «Апокалипсис сегодня» Фрэнсис Форд Коппола.

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