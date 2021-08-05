Группа IOWA отправится в тур по городам России под лозунгом «Fun is not dead»

Осенью группа IOWA отправится в первый за долгое время тур под лозунгом «Fun is not dead». Первый концерт состоится в Краснодаре 14 октября, сообщают представители коллектива.

Всего музыканты посетят 12 городов, включая Ростов-на-Дону (15 октября), Казань (22 октября), Нижний Новгород (24 октября), Ижевск (29 октября), Стерлитамак (5 ноября), Уфу (6 ноября), Москву (7 ноября), Тюмень (11 ноября), Екатеринбург (12 ноября), Челябинск (13 ноября) и Петербург (28 ноября).

По словам вокалистки Екатерины Иванчиковой, Funny Race Tour поможет зрителям понять, что не нужно никуда торопиться, а лучше убрать из своей жизни все лишнее и, наконец, испытать легкость.

«Веселье — это необходимость, оно как топливо для движения, потому что с улыбкой многое притягивается легче, и сил больше, и ты меньше устаешь, когда точно понимаешь, что это твой выбор, желание, воля и веселье. Это приносит тебе удовольствие», — отметила певица.

Группа обещает, что тур своей эстетикой уйдет в сторону андеграундных рок-вечеринок 70–80-х годов и покажет «бесшабашный бунт против рутины и правил». В рамках тура музыканты представят новую песню — «Funny Race».

Узнать подробнее о туре и приобрести билеты можно здесь.