Верующая россиянка подала в суд на McDonald’s. Ее искусила уличная реклама чизбургера во время поста

Россиянка, исповедующая православие, подала в суд на компанию McDonald’s из‑за оскорбления чувств верующих. Фото иска опубликовал телеграм-канал Baza.

Заявление от женщины поступило в Замоскворецкий суд Москвы. В нем потерпевшая написала, что в апреле 2019 года она наткнулась на рекламный баннер на одной из улиц Омска, который предлагал купить чизбургер или чикен-макнаггетс по акции за 39 рублей.

В эти дни был Великий пост, который женщина соблюдает уже 16 лет. Увидев билборд, верующая не смогла удержаться и купила чизбургер. Это непостное блюдо, поскольку оно готовится из говядины, а есть ей можно было только растительную пищу.

Православная христианка требует от сети быстрого питания моральную компенсацию в размере 1000 рублей.

В 2019 году Пермская епархия РПЦ написала заявление в полицию на кафе «Шаурма не за горами». Ее оскорбила реклама шаурмечной, на которой полуобнаженная модель в образе мученицы признается в любви «божественной шаурме», но в ФАС нарушений не увидели.