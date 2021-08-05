В приложении «Яндекс» появилась лента коротких видео от блогеров «Дзена». Контент можно посмотреть в разделе «Ролики» через приложение или ленту рекомендаций сервиса, сообщает пресс-служба компании.

Видео длиной до минуты будут показываться в вертикальном формате. Контент можно лайкать, комментировать и подписываться на авторов. На данный момент новую функцию уже протестировали Сергей Дружко, Руслан Сабельгера, Sadfman, «Стас просто класс» Круглицкий и другие блогеры.

Пока на сервис можно загружать только готовые ролики. В ближайшее время компания запустит видеоредактор, который позволит создавать, монтировать и редактировать контент в приложении «Яндекс».

«Дзен» также запустил специальную программу мотивации и выделил 50 млн рублей на вознаграждение блогерам, которые в июле уже заработали 7 млн. Каждый автор с уникальным, интересным и качественным контентом может подать заявку для монетизации роликов.

«Яндекс» начал тестировать короткие видео в «Дзене» в июле. По данным компании, первые зрители потратили на короткие ролики более 10 млн минут, а количество просмотров достигло 20 млн в день.