Поиграть в пинг-понг, послушать импровизацию и поесть тартар: программа Jameson Yard на эти выходные

С ночи пятницы и до конца воскресенья пройдут традиционные вечеринки Jameson Yard на территории бара «Стрелка». Организаторы мероприятий пообещали «Афише Daily» возвращение Ping Pong Club Moscow, упражнения в импровизации от Esthetic Joys и фестиваль тартаров.
6 августа
Ping Pong Club Moscow, 23.00–4.00
Вход бесплатный, фейсконтроль
Jameson Yard и «Стрелка» приглашают попрактиковаться любителей пинг-понга за теннисный стол, а тех, кто не умеет держать ракетку в руках, обещают научить. Игроков угостят коктейлями на основе Jameson в меню и повторят знаменитое «Солнышко» — это когда все бегают вокруг стола и отбивают мячики по очереди.
За музыку отвечают диджеи-коллекционеры Саша Гришин (Shiny Boots), Тимур Омар и Маша Skye из дуэта Tigerbalms.
7 августа
Импровизация с Esthetic Joys, 22.00–5.00
Вход бесплатный, фейсконтроль
Творческое объединение Esthetic Joys отметит свои 5 лет и устроит юбилейную вечеринку в «Стрелке». Подробности организаторы Jameson Yard рассказать не могут, потому что главная фишка коллектива — импровизация. Лишь намекнули, что в событии примет участие звездный лайнап диджеев и музыкантов.
8 августа
Фестиваль тартаров, 16.00–22.00
Вход бесплатный, фейсконтроль
В преддверии Moscow Restaurant Week участники — рестораторы, шеф-повары, бартендеры и не только — соберутся вместе, чтобы увидеться, обсудить дела, рассказать о планах на сезон, порадоваться встрече и выпить с закуской. В меню — легкие летние напитки на основе Jameson, а также 10 разных тартаров от 10 модных шефов этого лета: Руслана Полякова (Remy Kitchen Bakery, Pino, Cutfish, Gentle), Алексея Усова («Северяне»), Андрея Жданова (Modus), Екатерины Алехиной (Biologie), Артема Мухина (Bambule), Тараса Кириенко (Touché), Егора Калинина (Tokyo Sushi), Сергея Навасартова («Ноев ковчег»), Никиты Кузменько (Touch Chef’s Place & Bar) и Бориса Йовановича (Community).
За пультом весь вечер — Марк Щедрин и идеолог вечеринок LoveBoat Виталий Козак.