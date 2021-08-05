Поиграть в пинг-понг, послушать импровизацию и поесть тартар: программа Jameson Yard на эти выходные

С ночи пятницы и до конца воскресенья пройдут традиционные вечеринки Jameson Yard на территории бара «Стрелка». Организаторы мероприятий пообещали «Афише Daily» возвращение Ping Pong Club Moscow, упражнения в импровизации от Esthetic Joys и фестиваль тартаров.

6 августа

Ping Pong Club Moscow, 23.00–4.00

Вход бесплатный, фейсконтроль

Jameson Yard и «Стрелка» приглашают попрактиковаться любителей пинг-понга за теннисный стол, а тех, кто не умеет держать ракетку в руках, обещают научить. Игроков угостят коктейлями на основе Jameson в меню и повторят знаменитое «Солнышко» — это когда все бегают вокруг стола и отбивают мячики по очереди.

За музыку отвечают диджеи-коллекционеры Саша Гришин (Shiny Boots), Тимур Омар и Маша Skye из дуэта Tigerbalms.