«Гараж» назвал финалистов конкурса на разработку концепции летнего кинотеатра Garage Screen

Музей современного искусства «Гараж» назвал финалистов конкурса на разработку архитектурной концепции летнего кинотеатра Garage Screen. Их список «Афише Daily» предоставили в пресс-службе «Гаража».

Из 118 заявок жюри выбрало шесть: красноярского консорциума Borus Architecture + «Баско Бо Гораздо», ludi_architects из Петербурга, московских Lipman Architects и АБ 15 41, творческого коллектива Kasarchitects из Ростова-на-Дону и Сухуми, а также бюро «Гора» из Нижнего Новгорода.

В состав жюри вошли директор музея «Гараж» Антон Белов, глава Института «Стрелка» Варвара Мельникова, руководитель департамента творческого обеспечения и строительства музея «Гараж» Дмитрий Коняхин, куратор кинопрограммы «Гаража» Евгений Гусятинский, архитекторы студии snkh Арпи Сароян и Анаит Варданян, разработавшие прошлогодний павильон Garage Screen, руководитель профиля «Анимация и иллюстрация» НИУ ВШЭ Алексей Рюмин и глава проекта «Москва глазами инженера» Айрат Багаутдинов.

Антон Белов отметил заметный рост числа заявок в этом году и множество проектов, которые уделяют внимание не только концептуальному проектированию, но и самим материалам — их свойствам и фактуре. Варвара Мельникова добавила, что на протяжении трех лет качество видеопрезентаций растет, а в конкурсе участвуют новые команды.

В этом году география конкурса была расширена: заявки могли подавать архитекторы из Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Киргизии, России и Украины. Финалисты представят концепции летнего павильона в сентябре 2021 года. Посмотреть их портфолио можно на сайте конкурса.