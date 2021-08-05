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В России от коронавируса привились 37 млн человек. С конца июня вакцинировались еще 14 млн

Рустам Абдуллин
Сегодня в 12:56

За последнюю неделю в России привились еще 3 млн человек. Общее число вакцинированных россиян увеличилось до 37 млн, сообщает ТАСС со ссылкой на слова замминистра здравоохранения Олега Гриднева.

28 июня глава Минздрава Михаил Мурашко в передаче Владимира Познера заявил, что в России привились 23 млн человек. Мэр Москвы Сергей Собянин в середине июля отчитался о 3,8 млн москвичей, поставивших первую дозу вакцины.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала привить всех россиян и добиться статуса передовой страны в вопросе вакцинации от COVID-19. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил проработать план достижения коллективного иммунитета на уровне не менее 80–90%, хотя до этого власти намеревались достичь только 60% к осени.

За последние сутки в России выявили 23 120 новых случаев коронавируса, 794 человека скончались. С начала пандемии COVID-19 в мире зафиксировали более 200 млн случаев заболевания.

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