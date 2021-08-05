В России выявили 23 120 новых случаев коронавируса

В России за последние сутки выявили 23 120 случаев COVID-19, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это на 531 заражение больше, чем вчера.
Суточный прирост в Москве увеличился с 2502 до 3277 заболевших. Следом по числу новых случаев идут Петербург, Московская, Нижегородская, Свердловская и Воронежская области, Красноярский и Пермский края.
Общее число зарегистрированных в стране случаев коронавируса увеличилось до 6 379 904. За последние сутки выздоровели 20 370 человек, за все время — 5 700 212. За сутки умерли 794 пациента, за весь период — 162 509.
В мире, по информации Университета Джонса Хопкинса, количество заражений коронавирусом превысило 200 млн. ВОЗ приводит немного другие цифры — 199,4 млн. По данным организации, Россия находится на четвертом месте по числу заражений. На первом — США (35 млн), на втором — Индия (31,7 млн), на третьем — Бразилия (19,9 млн).