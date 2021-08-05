В России выявили 23 120 новых случаев коронавируса

В России за последние сутки выявили 23 120 случаев COVID-19, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это на 531 заражение больше, чем вчера.

Суточный прирост в Москве увеличился с 2502 до 3277 заболевших. Следом по числу новых случаев идут Петербург, Московская, Нижегородская, Свердловская и Воронежская области, Красноярский и Пермский края.