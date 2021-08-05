«МБХ-медиа» прекращает работу после блокировки Роскомнадзором

После блокировки сайта «МБХ медиа» Роскомнадзором издание прекратит работу. Об этом заявила в фейсбуке его главный редактор Вероника Куцылло.
Журналистка отметила, что не готова ставить под угрозу свободу и жизни других людей. Поэтому проект «МБХ медиа» — закрывается.
Накануне Роскомнадзор заблокировал сайт «МБХ медиа» и еще трех организаций, связанных с Михаилом Ходорковским: издания «Открытые медиа», объединения юристов «Правозащита Открытки» и премии «Профессия — журналист». Первые две структуры также объявили о прекращении работы, представители премии сказали, что продолжают принимать заявки на конкурс.