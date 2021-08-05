«МБХ-медиа» прекращает работу после блокировки Роскомнадзором

Государство — точнее, те люди, которые считают себя сейчас государством, — сделали все для того, чтобы в России с каждым днем оставалось все меньше свободных СМИ, все меньше независимых от власти медиа. И просто меньше свободы.



Страна стремительно проваливается в какую‑то неимоверную феодальную тьму. Блокировка нашего и еще нескольких проектов, обвинение нас в «связях» с мифическими «нежелательными организациями» — еще один шаг на этом пути, не первый и, к сожалению, не последний.



И на этот раз риски слишком велики — не только для работавших на ресурсе журналистов, но и для любых людей, которым понравился наш контент и которые решили поделиться им с другими.

Вероника Куцылло Главред «МБХ медиа»