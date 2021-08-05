Роскомнадзор заблокировал сайт еще одной организации, связанной с Михаилом Ходорковским, — премии «Профессия журналист». На это обратила внимание Роскомсвобода.
Представители премии заявили в фейсбуке, что продолжают принимать заявки на конкурс. Обойти блокировку сайта они предложили через VPN.
По данным Роскосвободы, доступ к порталу www.journalist.name ограничили по требованию Генпрокуратуры. С чем оно связано, ведомство не прокомментировало.
При переходе на сайт премии сообщается, что он заблокирован на основании федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».
Премия «Профессия журналист» учреждена Михаилом Ходорковским в 2016 году. Она вручается журналистам из независимых СМИ, которые продолжают выполнять свою работу, несмотря на давление властей и государственную цензуру.
Накануне были заблокированы сайты еще трех организаций, связанных с Ходорковским, — изданий «Открытые медиа», «МБХ медиа» и объединения юристов «Правозащита Открытки». После этого все три структуры объявили о прекращении работы.