Роскомнадзор заблокировал сайт еще одной организации, связанной с Михаилом Ходорковским, — премии «Профессия журналист». На это обратила внимание Роскомсвобода.

Представители премии заявили в фейсбуке, что продолжают принимать заявки на конкурс. Обойти блокировку сайта они предложили через VPN.

По данным Роскосвободы, доступ к порталу www.journalist.name ограничили по требованию Генпрокуратуры. С чем оно связано, ведомство не прокомментировало.

При переходе на сайт премии сообщается, что он заблокирован на основании федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Премия «Профессия журналист» учреждена Михаилом Ходорковским в 2016 году. Она вручается журналистам из независимых СМИ, которые продолжают выполнять свою работу, несмотря на давление властей и государственную цензуру.

Накануне были заблокированы сайты еще трех организаций, связанных с Ходорковским, — изданий «Открытые медиа», «МБХ медиа» и объединения юристов «Правозащита Открытки». После этого все три структуры объявили о прекращении работы.