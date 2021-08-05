Количество заразившихся коронавирусом по всему миру перевалило за 200 млн

С начала пандемии COVID-19 в мире зафиксировали более 200 млн случаев заболевания. Это следует с сайта американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает информацию о заражениях ковидом в реальном времени.

Больше всего заболевших — 35 млн — зарегистрировали в США. На втором месте Индия с почти 32 млн зараженных, на третьем — Бразилия с 20 млн. На четвертом месте Россия: накануне оперштаб по ситуации с заболеванием сообщил о 22 589 новых случаях за сутки, а за все время их зафиксировали 6 356 784.

Смертей из‑за коронавируса — 4,3 млн. Больше всего пациентов скончалось в США — 614 тыс., следом идут Бразилия (559 тыс.) и Индия (426 тыс.). По официальным данным, в России умерших от вируса 159 тыс. — это четвертое место.

В июле «Медуза»*, «Медиазона» и «Холод» опубликовали расследование, в котором журналисты изучили QR-коды, выдающиеся на «Госуслугах» переболевшим коронавирусом. По их словам, с помощью кодов можно обнаружить номер сертификата переболевшего.

Таким образом они выяснили, что сейчас порядковые номера переболевших уже превышают 29 млн. А на пике заболеваемости в реестр Минздрава вносилось по 125 тыс. записей в день.

Пресс-секретарь Дмитрий Песков информацию о сокрытии данных опроверг. Минздрав назвал публикации «не более, чем фантазией» и пояснил, что в «ресурсе» содержатся данные не только о заболевших, но также о больных пневмонией, вакцинированных и представителей других неназванных «категорий».

4 августа издания выпустили второе расследование с ответами на вопросы и объяснением механизма работы регистра с данными о ковиде.

* «Медуза» включена Минюстом в список СМИ, выполняющих функции иностранного агента.