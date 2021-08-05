Подарок для Билла Клинтона: тизер третьего сезона «Американской истории преступлений»

В новой части антологии режиссер Райан Мерфи посвятил национальному кризису в США, когда в 1998 году президенту впервые за более чем столетие объявили импичмент. В центре сюжета — стажерка в Белом доме Моника Левински (Бини Фелдштейн) и работницы Линда Трипп (Сара Полсон) и Паула Джонс (Аннали Эшфорд). Все они оказались замешаны в секс-скандале с Биллом Клинтоном ( Клайв Оуэн ).

Вышел тизер третьего сезона «Американской истории преступлений» под названием «Импичмент». Премьера сериала состоится 7 сентября на канале FX.

В ролике молодая девушка собирает подарок для 42-го американского президента и идет к нему в кабинет. «Левински здесь, чтобы увидеть вас», — передает ему секретарша.

В основу сюжета положена книга Джеффри Тубина «Большой заговор: реальная история сексуального скандала, который почти уничтожил президента».

«Американской истории преступлений» основана на реальных судебных разбирательствах из истории США. Первый сезон посвящен делу футболиста О Джей Симпсона, второй — убийству модельера Джанни Версаче.