Netflix показал трейлер ремейка фильма «Это все она». Его снял режиссер «Дрянных девчонок»

Главную роль в картине исполнила тикток-блогер Эддисон Рей Истерлинг. Она сыграла успешного инфлюенсера, которая узнала об измене бойфренда на глазах у своей многочисленной аудитории, а затем взялась превратить школьного «ботаника» в самого крутого парня школы.

Netflix представил трейлер фильма «Это все он» — ремейка популярной романтической комедии 1999 года. Новая версия фильма рассказывает уже знакомую историю с точки зрения девочки-подростка.

Режиссером комедии выступил Марк Уотерс, поставивший такие культовые подростковые фильмы как «Дрянные девчонки» и «Чумовая пятница». Сценарий фильма написал Р. Ли Флеминг — он был автором оригинальной картины «Это все она».

Продюсерами проекта стали Дженнифер Джибгот и Эндрю Панай, которые также работали над лентой 1999 года. Ремейк хита 90-х сняла студия Miramax. Главную мужскую роль в «Это все он» сыграл Тэннер Бьюкенен («Кобра Кай»).