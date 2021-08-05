перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
В Испании начали изучать возможность использования эхинацеи для лечения COVID-19 1:41
Эштон Катчер снимется вместе с Риз Уизерспун в ромкоме «Твое место или мое» 1:10
После сайтов «Открытых медиа» и «МБХ медиа» Роскомнадзор заблокировал портал «Правозащиты Открытки» Обновлено в 0:13
badgalriri/Instagram Forbes признал Рианну миллиардером. Состояние певицы оценили в 1,7 млрд долларов
Forbes признал Рианну миллиардером. Состояние певицы оценили в 1,7 млрд долларов Вчера в 23:45
Роскомнадзор намерен обязать онлайн-кинотеатры рассказывать пользователям о бесплатном ТВ Вчера в 23:08
ВОЗ предложила ввести в богатых странах мораторий на ревакцинацию от COVID-19 Вчера в 22:48
ОБСЕ решила не отправлять своих наблюдателей на выборы в Госдуму Вчера в 21:27
В сети появился трейлер байопика Ареты Франклин «Респект». Певицу сыграла Дженнифер Хадсон Вчера в 21:16
Увольнение сотрудников Xsolla, массовая гибель пчел и другие новости дня Вчера в 20:49 Дайджест
swapmap.app/Instagram В России появилась соцсеть для поиска и создания мероприятий — SwapMap
В России появилась соцсеть для поиска и создания мероприятий — SwapMap Вчера в 20:49
На церемонии награждения на Олимпиаде украинских синхронисток перепутали с россиянками Вчера в 20:24
Oscar de la Renta откажется от использования натурального меха Вчера в 18:41
Суд оставил в силе решение о признании ФБК* экстремистской организацией Вчера в 18:32
Mattel выпустила Барби в честь создательницы вакцины AstraZeneca Вчера в 17:55
Олег Навальный/Facebook Гособвинение запросило для Олега Навального год условно по «санитарному делу»
Гособвинение запросило для Олега Навального год условно по «санитарному делу» Вчера в 17:55
На крышах московских районных центров пройдут спецпоказы Фестиваля уличного кино Вчера в 17:21
«Гараж» покажет международную программу кинофестиваля MIEFF Вчера в 17:15
В Петербурге водитель маршрутки пытался высадить программиста с ДЦП. Его уволили на следующий день Вчера в 16:39
sapsan_rzd/Instagram Из Москвы в Петербург можно будет добраться на поезде за 2,5 часа
Из Москвы в Петербург можно будет добраться на поезде за 2,5 часа Вчера в 16:30
СК проверяет гибель 20 млн пчел в Красноярском крае. Пасечники полагают, что дело в пестицидах Вчера в 16:27
Отключить рекламу

В Испании начали изучать возможность использования эхинацеи для лечения COVID-19

Юлия Онодэра
Сегодня в 1:41

Центр исследований в области молекулярной медицины и хронических заболеваний (CiMUS) при Университете Сантьяго-де-Компостела начал изучать возможности использования эхинацеи пурпурной для лечения коронавируса. Об этом сообщил Heraldo de Aragon.

Испанские ученые надеются выяснить, будет ли препарат на основе растения эффективен для борьбы с COVID-19. В данный момент его уже применяют успешно при простуде. Предыдущее исследование показало, что эхинацея может быть полезна и при коронавирусе.

Агентство по лекарственным средствам и медицинским изделиям Испании дало специалистам разрешение на проведение клинических тестов. Они призваны проверить роль эхинацеи в капсулах в исцелении пациентов с COVID-19.

Исследователи предполагают, что экстракт эхинацеи поможет сократить продолжительность болезни, снизить риск развития поздних осложнений и уменьшит вероятность госпитализации. Ученые надеются, что средство станет «простым, недорогим и доступным вариантом» лечения.

События недели на afisha.ru
триллер
Время
Новый шьямалановский триллер не без фирменных трюков
поп
Леонид Агутин
Не растерявший таланта и харизмы ветеран эстрады
боевик
Черная Вдова
Скарлетт Йоханссон против обители зла
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
мультфильм
Лука
Посвященный Эннио Морриконе новый мультфильм от студии Pixar
графика
Альбрехт Дюрер. Шедевры гравюры
Более 140 подлинников «северного Леонардо да Винчи»
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить