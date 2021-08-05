В Испании начали изучать возможность использования эхинацеи для лечения COVID-19

Центр исследований в области молекулярной медицины и хронических заболеваний (CiMUS) при Университете Сантьяго-де-Компостела начал изучать возможности использования эхинацеи пурпурной для лечения коронавируса. Об этом сообщил Heraldo de Aragon.

Испанские ученые надеются выяснить, будет ли препарат на основе растения эффективен для борьбы с COVID-19. В данный момент его уже применяют успешно при простуде. Предыдущее исследование показало, что эхинацея может быть полезна и при коронавирусе.

Агентство по лекарственным средствам и медицинским изделиям Испании дало специалистам разрешение на проведение клинических тестов. Они призваны проверить роль эхинацеи в капсулах в исцелении пациентов с COVID-19.

Исследователи предполагают, что экстракт эхинацеи поможет сократить продолжительность болезни, снизить риск развития поздних осложнений и уменьшит вероятность госпитализации. Ученые надеются, что средство станет «простым, недорогим и доступным вариантом» лечения.