Эштон Катчер снимется вместе с Риз Уизерспун в ромкоме «Твое место или мое»

Фильм расскажет о двух лучших друзьях, живущих на противоположных берегах США. Однажды они решают поменяться домами на неделю — и это решение меняет всю их жизнь.

Американский актер Эштон Катчер сыграет в романтической комедии «Твое место или мое» вместе с Риз Уизерспун . Об этом сообщил твиттер-аккаунт NetflixFilm.

Режиссером фильма выступит Алин Брош Маккенна — сценаристка картин «Дьявол носит Prada», «27 свадеб» и «Мы купили зоопарк». Ранее она выступала постановщицей сериала «Чокнутая бывшая».

Для Катчера «Твое место или мое» станет первым ромкомом с 2011 года — тогда вышли фильмы «Старый Новый год» и «Больше чем секс».

Продюсерами проекта станут Джейсон Бейтман, Майкл Костиган и Лорен Нойштадтер. Уизерспун и Маккенна также примут участие в продюсировании комедии. Последняя, к тому же, напишет сценарий картины.