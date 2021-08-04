Forbes признал Рианну миллиардером. Состояние певицы оценили в 1,7 млрд долларов

Американский журнал Forbes включил певицу Рианну в список миллиардеров. Ее состояние оценили в 1,7 млрд долларов — это самая внушительная сумма, принадлежащая женщине в шоу-бизнесе, после Опры Уинфри (у телеведущей на 1 млрд долларов больше).

Рианна официально стала самой богатой певицей мира, заявило издание. Певица заняла 1174-е место в списке богатейших людей планеты. По информации Forbes, основную часть дохода Рианне принесла не музыка, а ее бизнес-проекты.

Косметическая компания Fenty Beauty, которая на 50% принадлежит артистке, принесла ей 1,4 млрд долларов. Бренд нижнего белья Savage x Fenty добавил к состоянию Рианны еще 270 млн долларов. Также существенный доход девушке приносят съемки в кино.

На прошлой неделе Рианна объявила о расширении линейки Fenty Beauty: она будет дополнена парфюмерией. Первый аромат создал парфюмер Жак Кавалье-Беллетруд.