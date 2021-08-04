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ВОЗ предложила ввести в богатых странах мораторий на ревакцинацию от COVID-19

Юлия Онодэра
Сегодня в 22:48

Всемирная организация здоровья рекомендовала ввести в богатых странах мораторий на ревакцинацию от COVID-19. По мнению ВОЗ, жители таких государств могут обойтись без повторных прививок — это позволит людям из бедных регионов быстрее получить вакцины.

Глава ВОЗ Тедрос Адан Гебрейесус заявил, что странам стоило бы ввести мораторий по крайней мере до конца сентября. Это позволило бы, по его мнению, добиться цели по вакцинации 10% населения каждой страны.

Такую задачу ВОЗ поставила еще в мае. Она была выполнена и даже перевыполнена в странах с высоким уровнем развития, отметил Гебрейесус, однако в странах с низким уровнем дохода на данный момент на каждые 100 человек приходится только 1,5 дозы вакцины от COVID-19.

«Нам необходимо в срочном порядке изменить ситуацию, когда большая часть вакцин оказываются в странах с высоким уровнем доходов, и перейти к поставкам большей части препаратов в страны с низким уровнем доходов», — заявил глава ВОЗ.

Гебрейесус призвал производителей вакцин включиться в программу COVAX, помогающую беднейшим странам получить препараты от коронавируса. Она предполагает, что более обеспеченные 78 стран оплатят вакцины для других нуждающихся 92 стран.

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