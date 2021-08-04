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В сети появился трейлер байопика Ареты Франклин «Респект». Певицу сыграла Дженнифер Хадсон

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:16

В сети появился трейлер фильма «Респект» («The Origin of Respect»), посвященный биографии легендарной американской ритм-энд-блюз- и соул-певицы Ареты Франклин. Главную роль в байопике исполнила обладательница «Оскара» Дженнифер Хадсон.

Ролик представляет собой фрагмент из киноленты. В нем Франклин импровизирует вместе с подругами, сидя за фортепиано. Они исполняют песню «Respect», которая впоследствии станет одним из самых известных хитов артистки.

Помимо Хадсон, в картине снялись Одра МакДональд («Частная практика», «Эпилог»), Марлон Уэйанс («Реквием по мечте», «Очень страшное кино»), Форест Уитакер («Последний король Шотландии», «Взвод»), Сейкон Сенгблох и Хейли Килгор.

Режиссером фильма выступила Лисль Томми, работавшая ранее над сериалами «Ходячие мертвецы» и «Джессика Джонс». Сценарий «Респекта» написали обладательница «Оскара» Калли Кори («Тельма и Луиза», «Нэшвилл») и Трейси Скотт Уилсон («Американцы», «Фосси/Вердон»).

Арета Франклин носила неофициальный титул королевы соула. Певица начала свою карьеру еще подростком в конце 1950-х годов. Она записала 42 альбома и получила 18 наград «Грэмми». В 1987 году Франклин стала первой женщиной, чье имя было занесено в Зал славы рок-н-ролла.

Последняя пластинка артистки «A Brand New Me» вышла в 2017 году. Меньше чем через год Франклин скончалась от рака поджелудочной железы в возрасте 75 лет.

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