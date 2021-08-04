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Дайджест

Увольнение сотрудников Xsolla, массовая гибель пчел и другие новости дня

Валерия Корниенко
Сегодня в 20:49

Почти половина россиян выступает за установку памятника Сталину к очередной годовщине Победы, против — всего пятая часть респондентов. Возведение «Сталин-центра» поддерживают еще больше — 60%.

Суд оставил в силе решение о признании ФБК* (признан иноагентом) и других структур Алексея Навального экстремистскими организациями. Журналисты выяснили, что больше половины экс-глав штабов оппозиционера находятся под следствием, под арестом или эмигрировали.

Прокурор потребовал назначить Олегу Навальному год условно по «санитарному делу». Его обвиняют в подстрекательстве к нарушению карантина.

ФСИН потребовала перевести главу «Альянса врачей»* (признан иноагентом) Анастасию Васильеву из‑под домашнего ареста в СИЗО. У медика два несовершеннолетних ребенка.

Арбитражный суд Москвы отклонил иск Google к Роскомнадзору из‑за требования удалить ролики о зимних акциях протеста. Это был первый случай, когда компания подала в суд на регулятор.

В России выявили 22 589 новых заражений коронавирусом — на 579 больше, чем вчера. Общее число зарегистрированных случаев увеличилось до 6 356 784.

Часть сотрудников Xsolla уволили после анализа их онлайн-активности — команда по биг-дата посчитала их недостаточно вовлеченными. О ситуации стало известно из «слитого» письма главы компании.

Следователи проверяют гибель 20 млн пчел в Красноярском крае. Пасечники связали это с обработкой полей пестицидами.

Шереметьево заняло первое место в списке самых загруженных аэропортов в Европе. В топ-10 также Домодедово, Пулково и Внуково.

Из Москвы в Петербург можно будет добраться на поезде за 2,5 часа. Строительство магистрали согласовал Сергей Собянин.

Создательница вакцины от COVID-19 AstraZeneca, профессор Оксфорда Сара Гилберт, стала прототипом новой куклы Барби. Ученая надеется, что игрушка сможет вдохновить девочек по всему миру заниматься наукой.

Режиссер Итан Коэн ушел из кино, чтобы заняться пьесами. Теперь его брат Джоэл будет снимать один. Скоро у него выйдет первый сольный проект — экранизация трагедии «Макбет».

Барабанщика The Offspring Пита Параду отстранили от концертов из‑за отказа вакцинироваться от коронавируса. Он не делает прививку из‑за редкого заболевания и боится, что может не перенести процедуры.

Спортивная федерация шахмат Петербурга проведет в августе серию событий во дворе «Никольских рядов». Посетителей ждут мастер-класс по шахматам для начинающих, лекция и сеанс одновременной игры.

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