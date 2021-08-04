Oscar de la Renta откажется от использования натурального меха

Модный дом Oscar de la Renta перестанет выпускать и продавать изделия из натурального меха. К концу октября компания полностью откажется от использования этого материала, поддержав тем самым Коалицию за отмену меховой торговли в США, сообщил WWD.

Бренд пообещал, что меха больше не будет ни в новых коллекциях, ни в бутиках Oscar de la Renta. Кроме того, по окончании периода лицензионной продажи «никакие новые вещи с мехом под товарным знаком Oscar de la Renta продаваться не будут», заверили в компании.

«Это решение продиктовано нашей целью и нашим вниманием к устойчивому развитию и инновациям. Мы знаем, что потребители придают большое значение брендам и их экологичности», — сказал президент бренда Дэни Рейсс.

В июне Израиль стал первой страной в мире, где запретили продавать и покупать натуральный мех для производства одежды. Ранее ни одно государство не принимало подобного запрета.