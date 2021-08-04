Mattel выпустила Барби в честь создательницы вакцины AstraZeneca

Самой ученой вначале эта инициатива показалась странной, но потом она решила, что такая кукла сможет вдохновить девочек по всему миру заниматься наукой.

Одна из разработчиков вакцины от коронавируса AstraZeneca — профессор-вакционолог Оксфордского университета Сара Гилберт стала прототипом новой куклы Барби. Об этом сообщает The Guardian .

«Мне нравится, что следующее поколение девочек вдохновляется карьерой в STEM [наука, технологии, инженерия и математика]. Надеюсь, дети, которые увидят мою Барби, поймут, что наука жизненно важна. Хочу, чтобы благодаря моей кукле дети узнали о новой профессии, например — вакцинолог», — заявила Гилберт.

Прообразами новых кукол стали еще пять женщин из США, Бразилии, Канады и Австралии, работающие в сфере науки и технологий. В их числе — создательница многоразового защитного костюма для медиков Кирби Уайт и ученая-биомедик Жаклин Гоэс де Жезус.