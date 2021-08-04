На крышах московских районных центров пройдут спецпоказы Фестиваля уличного кино

Районные центры «Место встречи» в Москве примут специальную программу Фестиваля уличного кино. Показы пройдут с 5 по 29 августа на крышах 7 центров, рассказали «Афише Daily» представители проекта.

Хотя фестивальные показы закончились в Москве в июне, специально для районных центров была подготовлена расширенная программа. В нее вошли 58 картин — кроме основных конкурсных работ, это анимационные фильмы и тематические подборки лучших короткометражек прошлых лет.

5 августа в 21.00 фестиваль начнется подборкой мультфильмов для всей семьи. Узнать полную программу можно на сайте фестиваля и в приложении «Место встречи». Там же можно зарегистрироваться на показы. Они бесплатные и будут проходить с четверга по воскресенье.

Ежегодно Фестиваль уличного кино проходит во всей стране и знакомит зрителей с независимыми работами российских авторов. В этом году мероприятие представляет онлайн-кинотеатр KION, который сформировал конкурсную программу из 9 лучших короткометражек сезона и спецпрограмму для московских районных центров.