«Гараж» покажет международную программу кинофестиваля MIEFF

Летний кинотеатр Garage Screen Музея современного искусства «Гараж» покажет с 11 по 17 августа все фильмы международной программы 6-го Московского международного фестиваля экспериментального кино MIEFF и ретроспективу работ американского киноавангардиста Натаниэля Дорски. Об этом «Афише Daily» сообщили представители музея.

Тема международного конкурса MIEFF в этом году — «Тысяча и один способ обрести дом». В нем участвуют 29 короткометражных работ из 24 стран. Среди них США, Япония, Германия, Индия, Франция, Украина, Руанда, Ливан, Таиланд, Мексика, Литва и Россия.

Фильмы разбиты на шесть блоков, которые посвящены определенному аспекту человеческого поиска своего места на Земле: «По ту сторону дверей», «В песках времен», «В хрупком сосуде», «В ритуале припоминания», «На пересечении стихий» и «В мерцании грез». Все картины будут показаны на языке оригинала с русскими и английскими субтитрами.

Победителей программы объявят 16 августа на церемонии закрытия фестиваля. Завершит мероприятие российская премьера ретрофутуристического фильма китайской мультимедиахудожницы Цао Фэй «Нова».

Кроме того, в рамках традиционной рубрики Close-Up в летнем кинотеатре пройдет первая в России ретроспектива работ американского экспериментального кинорежиссера Натаниэля Дорски. В программе — его работы, снятые за последние шесть лет. Все фильмы будут показаны с 16-миллиметровой пленки.

На протяжении всего мероприятия в «Гараже» будет работать образовательная лаборатория «Внеклассные практики». На ней посетители смогут исследовать идеи и методы работы с движущимся изображением.

Узнать подробнее о MIEFF и приобрести билеты на показы можно здесь.