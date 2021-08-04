перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Гособвинение запросило для Олега Навального год условно по «санитарному делу» 17:55
На крышах московских районных центров пройдут спецпоказы Фестиваля уличного кино 17:21
«Гараж» покажет международную программу кинофестиваля MIEFF 17:15
В Петербурге водитель маршрутки пытался высадить программиста с ДЦП. Его уволили на следующий день 16:39
sapsan_rzd/Instagram Из Москвы в Петербург можно будет добраться на поезде за 2,5 часа
Из Москвы в Петербург можно будет добраться на поезде за 2,5 часа 16:30
СК проверяет гибель 20 млн пчел в Красноярском крае. Пасечники полагают, что дело в пестицидах 16:27
Xsolla уволила часть сотрудников после анализа их онлайн-активности. Их посчитали малопродуктивными 15:31
Суд отклонил иск Google к Роскомнадзору по поводу удаления роликов об акциях протеста 15:31
Спортивная федерация шахмат Петербурга проведет серию событий во дворе «Никольских рядов» 15:13
Майкл Джексон однажды предложил группе Duran Duran записать совместный трек, но те отказались 14:44
Половина россиян поддерживает установку памятника Сталину. За 10 лет их доля выросла в два раза 13:55
anna__chernysheva_/Instagram Единственная российская каратистка на Олимпиаде не выступит на турнире из‑за COVID-19
Единственная российская каратистка на Олимпиаде не выступит на турнире из‑за COVID-19 13:23
ФСИН потребовала отправить в СИЗО главу «Альянса врачей»* Анастасию Васильеву 12:41
Итан Коэн ушел из кино, чтобы заняться пьесами. Поэтому трагедию «Макбет» снял только Джоэл 12:37
Шереметьево стало самым загруженным аэропортом Европы. В топ-10 также Домодедово, Пулково и Внуково 11:40
Больше половины бывших глав Штабов Навального находятся под следствием, под арестом или эмигрировали 11:39
В России выявили 22 589 новых случаев коронавируса
В России выявили 22 589 новых случаев коронавируса 11:18
Барабанщику The Offspring запретили играть на концертах из‑за отказа от вакцинации 10:27
Илон Маск опирался на российские разработки при создании двигателя для полетов на Марс Raptor 10:14
Белорусская бегунья Тимановская улетела из Токио в Вену. Она сменила рейс прямо перед вылетом 9:19
Отключить рекламу

«Гараж» покажет международную программу кинофестиваля MIEFF

Валерия Корниенко
Сегодня в 17:15

Летний кинотеатр Garage Screen Музея современного искусства «Гараж» покажет с 11 по 17 августа все фильмы международной программы 6-го Московского международного фестиваля экспериментального кино MIEFF и ретроспективу работ американского киноавангардиста Натаниэля Дорски. Об этом «Афише Daily» сообщили представители музея.

Тема международного конкурса MIEFF в этом году — «Тысяча и один способ обрести дом». В нем участвуют 29 короткометражных работ из 24 стран. Среди них США, Япония, Германия, Индия, Франция, Украина, Руанда, Ливан, Таиланд, Мексика, Литва и Россия.

Фильмы разбиты на шесть блоков, которые посвящены определенному аспекту человеческого поиска своего места на Земле: «По ту сторону дверей», «В песках времен», «В хрупком сосуде», «В ритуале припоминания», «На пересечении стихий» и «В мерцании грез». Все картины будут показаны на языке оригинала с русскими и английскими субтитрами.

Победителей программы объявят 16 августа на церемонии закрытия фестиваля. Завершит мероприятие российская премьера ретрофутуристического фильма китайской мультимедиахудожницы Цао Фэй «Нова».

Кроме того, в рамках традиционной рубрики Close-Up в летнем кинотеатре пройдет первая в России ретроспектива работ американского экспериментального кинорежиссера Натаниэля Дорски. В программе — его работы, снятые за последние шесть лет. Все фильмы будут показаны с 16-миллиметровой пленки.

На протяжении всего мероприятия в «Гараже» будет работать образовательная лаборатория «Внеклассные практики». На ней посетители смогут исследовать идеи и методы работы с движущимся изображением.

Узнать подробнее о MIEFF и приобрести билеты на показы можно здесь.

События недели на afisha.ru
приключение
Круиз по джунглям
Эмили Блант скитается по джунглям в поисках волшебного дерева
поп
Леонид Агутин
Не растерявший таланта и харизмы ветеран эстрады
триллер
Время
Новый шьямалановский триллер не без фирменных трюков
боевик
Отряд самоубийц: Миссия навылет
Джеймс Ганн взялся восстановить репутацию провального кинокомикса
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
боевик
Черная Вдова
Скарлетт Йоханссон против обители зла
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить