СК проверяет гибель 20 млн пчел в Красноярском крае. Пасечники полагают, что дело в пестицидах

Следователи начали проверку по факту гибели 20 млн пчел в Боготольском районе Красноярского края. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК России по региону.

СК проверит сельхозпроизводителей на соблюдение регламентов применения пестицидов и агрохимикатов при обработке растений. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

«По предварительным данным, в Боготольском районе Красноярского края погибли более двухсот пчелиных семей, в каждой из которых в среднем по 100 тыс. пчел», — говорится в сообщении ведомства.

По данным местных СМИ, массовая гибель пчел в районе была зафиксирована в начале июля. Пчеловоды рассказывали порталу NGS24.RU, что насекомые умирали на лету, им приходилось собирать их мешками.

Гибель пчел, как сообщал телеканал «Енисей», продолжалась в течение всего месяца. Пасечники и активисты связывали это с обработкой рапсовых полей пестицидами агрохолдингом «Дары Малиновки».

Председатель совета директоров агрохолдинга Василий Герман заявил, что компания не располагает данными о зарегистрированных по соседству с ней пчеловодов. «В этом году пчеловодов рядом с нашими полями не было зарегистрировано, но, несмотря на это, мы со своей стороны публиковали информацию о проводимых обработках», — передает «Тайга.инфо» слова Германа.

По подсчетам NGS24.RU, от гибели пчел пасечники понесли ущерб в размере 4 млн рублей. Пчеловоды допустили, что насекомых могло погибнуть гораздо больше, поскольку не у всех в районе были паспорта пасек.