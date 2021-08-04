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В Петербурге водитель маршрутки пытался высадить программиста с ДЦП. Его уволили на следующий день

Рустам Абдуллин
Сегодня в 16:39

В Петербурге программиста с ДЦП Ивана Бакаидова, которого Forbes добавил в список 30 перспективных россиян возрастом до 30 лет, попытались в грубой форме высадить из маршрутки. Об инциденте молодой человек написал в инстаграме, назвав случившееся «повседневным насилием».

3 августа Бакаидов возвращался с картинга и решил добраться до дома на маршрутке. По пути на остановку начался ливень. В маршрутке программиста встретил водитель со словами «Выходи, не повезу тебя». «Кавказский дед» (так Бакаидов называет водителя) обратился к зашедшему перед парнем пассажиру и спросил: «Зачем ты его притащил?»

Через 500 метров водитель остановился на светофоре, открыл двери и снова попросил Бакаидова выйти из транспорта под проливной дождь. Даже когда загорелся зеленый свет, водитель не стал трогаться с места и стоял посередине дороги. «Господа, это страшно, когда человек на тебя прет, а ты не можешь ему ответить», — написал блогер.

К водителю подошел другой пассажир маршрутки, «огромный бритый мужик с бородой, в наколках», и сказал: «Ну че ты к инвалиду пристал? Едь давай». Шофер отказался, объяснив, что «он [Бакаидов] не знает, куда едет». «Мужик делает такое движение, что водитель понимает, что надо ехать. Поехали», — рассказал программист и отметил, что всю дорогу водитель «на своем басурманском жаловался товарищам» и вел автомобиль «очень беспокойно».

Мужик садится обратно на задние сидения, закрывает лицо руками, пускает слезу и явно очень удивляется происходящему. Я сквозь сиденья показываю крупно надпись «Спасибо». Мужик улыбается. <…>

Никогда не нападайте на человека, который по тем или иным причинам не может вам ответить, это как бить беззащитного. И я постоянно живу в этом полустрахе оказаться в ситуации, когда мне не ответить.
Иван Бакаидов
Программист

Бакаидов отметил, что часто ездит на маршрутках и никогда не сталкивался с подобным, с него «даже близко не просят денег или проездной, ну потому что видно».

На следующий день, 4 августа, транспортная компания сообщила Бакаидову, что водителя уволили. Перед этим мужчину допросили, а перед программистом «очень извинялись». На следующей неделе его пригласили на личную встречу «с директором для личных извинений и обсуждения сотрудничества».

Комитет по транспорту Петербурга пообещал разобраться в ситуации и проверить работу перевозчика коммерческого маршрута № К-322. В ведомстве принесли извинения Бакаидову и подчеркнули, что считают такое поведение недопустимым.

Бакаидов дополнил историю об агрессивном водителе у себя в фейсбуке. Блогер уточнил, что не взял с собой проездной, но и никогда им не пользовался — «в 100% случаев эту карточку не просят, как не просят денег». Однако водитель вступил в перепалку с ним по другой причине.

«Он явно указывал на мою инвалидность и на то, что я не понимаю, куда еду, и как скажу, когда выходить. Даже после того как ему два человека вручили денег, он продолжал орать, что деньги не нужны», — отметил Бакаидов. Он заверил, что если бы проблема была в неоплаченном проезде, то он бы вышел и «не вякнул».

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