В Петербурге водитель маршрутки пытался высадить программиста с ДЦП. Его уволили на следующий день

В Петербурге программиста с ДЦП Ивана Бакаидова, которого Forbes добавил в список 30 перспективных россиян возрастом до 30 лет, попытались в грубой форме высадить из маршрутки. Об инциденте молодой человек написал в инстаграме, назвав случившееся «повседневным насилием».

3 августа Бакаидов возвращался с картинга и решил добраться до дома на маршрутке. По пути на остановку начался ливень. В маршрутке программиста встретил водитель со словами «Выходи, не повезу тебя». «Кавказский дед» (так Бакаидов называет водителя) обратился к зашедшему перед парнем пассажиру и спросил: «Зачем ты его притащил?»

Через 500 метров водитель остановился на светофоре, открыл двери и снова попросил Бакаидова выйти из транспорта под проливной дождь. Даже когда загорелся зеленый свет, водитель не стал трогаться с места и стоял посередине дороги. «Господа, это страшно, когда человек на тебя прет, а ты не можешь ему ответить», — написал блогер.

К водителю подошел другой пассажир маршрутки, «огромный бритый мужик с бородой, в наколках», и сказал: «Ну че ты к инвалиду пристал? Едь давай». Шофер отказался, объяснив, что «он [Бакаидов] не знает, куда едет». «Мужик делает такое движение, что водитель понимает, что надо ехать. Поехали», — рассказал программист и отметил, что всю дорогу водитель «на своем басурманском жаловался товарищам» и вел автомобиль «очень беспокойно».