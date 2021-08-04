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Xsolla уволила часть сотрудников после анализа их онлайн-активности. Их посчитали малопродуктивными

Семён Гудошников
Сегодня в 15:31

4 августа в соцсетях появился скриншот письма основателя Xsolla Александра Агапитова, датированного 31 июля. В нем предприниматель сообщает сотруднику о его увольнении.

По словам Агапитова, решение об увольнении принято после анализа онлайн-активности работника специалистами по биг-дата. Проанализировав активности в рабочих чатах, почте, документах и дашбордах, его пометили как невовлеченного и малопродуктивного.

«Иными словами, вы не всегда присутствовали на рабочем месте тогда, когда работали удаленно. Для многих из вас это может быть шоком, но я искренне верю: „Иксолла“ не для вас. Так что все, что ни делается, — все к лучшему», — говорится в письме. Уволенным сотрудникам обещают помощь в поиске новой работы.

Пользователи твиттера говорят, что Xsolla уволила 150 человек из пермского офиса. Официального подтверждения этой информации нет. По данным Properm.ru, увольнение затронуло специалистов из России и США.

Многие комментаторы раскритиковали решение Агапитова. Они напомнили о заявленных принципах Xsolla, согласно которым компании «важны результаты, а не часы, которые были проведены в офисе». Некоторым тон письма руководства показался пассивно-агрессивным, другие посчитали странным набор выбранных KPI, особенно для разработчиков, которые могут долгое время не появляться в рабочих чатах, а вместо этого кодить.

В комментарии DTF Агапитов заявил, что уволенные работники — прекрасные специалисты, и ему больно расставаться с каждым из них. Предприниматель пообещал оказать им «максимальный уровень поддержки»: от компенсационных пакетов до привлечения кадровых агентств.

«Xsolla, как и любая другая компания, — это живой организм, которому необходимо постоянно быть в движении, чтобы выжить и стать лучше конкурентов. В условиях текущего рынка мы не хотим и не будем тормозить развитие наших проектов. Однако иногда, чтобы продолжать движение, приходится принимать трудные, непопулярные меры. Мы хотим, чтобы все наши сотрудники каждый день думали о том, как их поступки и решения влияют на судьбу компании и ее успех, ведь на ближайшие годы у нас стоят очень амбициозные цели», — говорится в комментарии руководителя.

Xsolla разрабатывает сервисы для упрощенного приема платежей в видеоиграх. Агапитов основал компанию в 2005 году в Перми, а в 2010-м ее главный офис переехал в Лос-Анджелес, затем открылось представительство в Сеуле. В 2020 году выручка Xsolla составила 67 млн долларов, а банк Goldman Sachs включил ее в 12 крупнейших глобальных цифровых компаний с российскими основателями.

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