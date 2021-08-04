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Майкл Джексон однажды предложил группе Duran Duran записать совместный трек, но те отказались

Рустам Абдуллин
Сегодня в 14:44

Клавишник британской группы Duran Duran Ник Роудс вспомнил, как однажды с ним связался Майкл Джексон и предложил спеть вместе, но музыканты предложение отклонили. История прозвучала на шоу «What Happens Live With Andy Cohen».

«Мы едем домой после тура, вроде 1983 год был. Я прихожу домой, звонит телефон, и моя мама говорит: „Тебе кто‑то звонит и говорит, что его зовут Майкл Джексон“», — рассказывает Роудс.

Сначала Роудс подумал, что его разыгрывает один из членов коллектива, а через минуту осознал: «Господи, это же Майкл Джексон, не так ли». Певец «очень хотел записать песню» с Duran Duran под впечатлением от трека «The Reflex».

На следующий день Роудс рассказал участникам Duran Duran о звонке и спросил, хотят ли они спеть вместе с Джексоном, но в ответ услышал короткое «Не-а». Почему остальные не захотели совместную песню с поп-звездой, музыканты не сказали.

В октябре группа Duran Duran собирается выпустить свой первый за шесть лет альбом «Future Past».

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