Половина россиян поддерживают установку памятника Сталину. За 10 лет их доля выросла в два раза

Около половины россиян (48%) поддерживают установку памятника Иосифу Сталину к очередной годовщине победы в Великой отечественной войне. 29% безразличны к этому вопросу и только 20% выступают против. Об этом свидетельствуют результаты опроса «Левада-центра»*.

В 2000-е годы к идее установить памятник Сталину преобладало отрицательное отношение: против выступали чуть больше трети респондентов (36-37%), за — порядка четверти. В марте 2010 года сторонников памятника было 25%, а противников — 36%. К марту 2015-го их соотношение изменилось зеркально — 36% против 25% соответственно.

За установку памятника чаще выступают россияне, живущие за пределами крупных городов, менее обеспеченные и хуже образованные. Относительно возрастных групп наибольшая доля сторонников в равной степени среди самых возрастных и самых молодых опрошенных.

Строительство музейного комплекса «Сталин-Центр» поддерживают еще большее количество россиян — 60%. Выступают против в два раза меньше — 30%. «Левада-центр» отмечает, что при ответе на этот вопрос респондентам не говорили, что можно высказаться безразлично.

Среди сторонников музея несколько чаще встречается молодежь, респонденты, живущие за пределами крупных городов, и люди без высшего образования. Как правило они объясняют необходимость такого центра либо позитивной ролью Сталина в судьбе страны, либо важностью сохранять историю.