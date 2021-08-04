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Единственная российская каратистка на Олимпиаде не выступит на турнире из‑за COVID-19

Рустам Абдуллин
Сегодня в 13:23

Единственная российская каратистка на Олимпиаде 19-летняя Анна Чернышева не сможет выступить на соревнованиях. Девушка сдала положительный тест на коронавирус, сообщила в инстаграме Федерация карате России.

«Что тут скажешь? Не знаю, как это можно прокомментировать. Чувствую себя нормально, температуры нет», — сказала ТАСС Чернышева. Оба теста — обязательный и контрольный — подтвердили заболевание.

В этом году в программу Олимпиады впервые включили карате, а турнир среди женщин стартует 5 августа. Чернышева является чемпионкой Европы в весовой категории до 55 килограмм.

Это второй случай заражения ковидом российского олимпийца. Первым стал чемпион Европы по плаванию Илья Бородин, но вирус у пловца выявили еще на последнем сборе во Владивостоке, поэтому в Токио он не полетел.

Коронавирус у Чернышевой выявили уже по прилету в столицу Японии. На одном борту с ней летели члены сборных по художественной гимнастике и вольной борьбе. Директор Центра спортивной медицины ФМБА России Андрей Жолинский сообщил РИА «Новости», что поводов для беспокойства нет: рассадка в самолете позволила избежать контактных лиц с каратисткой.

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