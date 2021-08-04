перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Майкл Джексон однажды предложил группе Duran Duran записать совместный трек, но те отказались 14:44
Половина россиян поддерживают установку памятника Сталину. За 10 лет их доля выросла в два раза 13:55
anna__chernysheva_/Instagram Единственная российская каратистка на Олимпиаде не выступит на турнире из‑за COVID-19
Единственная российская каратистка на Олимпиаде не выступит на турнире из‑за COVID-19 13:23
ФСИН потребовала отправить в СИЗО главу «Альянса врачей»* Анастасию Васильеву 12:41
Итан Коэн ушел из кино, чтобы заняться пьесами. Поэтому трагедию «Макбет» снял только Джоэл 12:37
Шереметьево стало самым загруженным аэропортом Европы. В топ-10 также Домодедово, Пулково и Внуково 11:40
Больше половины бывших глав Штабов Навального находятся под следствием, под арестом или эмигрировали 11:39
В России выявили 22 589 новых случаев коронавируса
В России выявили 22 589 новых случаев коронавируса 11:18
Барабанщику The Offspring запретили играть на концертах из‑за отказа от вакцинации 10:27
Илон Маск опирался на российские разработки при создании двигателя для полетов на Марс Raptor 10:14
Белорусская бегунья Тимановская улетела из Токио в Вену. Она сменила рейс прямо перед вылетом 9:19
Роскомнадзор заблокировал несколько страниц онлайн-галереи DeviantArt 8:41
kerrywashington/Instagram Керри Вашингтон снимется в фильме «Рокуэй» для Netflix. Она сыграет серфингистку Диану Кардуэлл
Керри Вашингтон снимется в фильме «Рокуэй» для Netflix. Она сыграет серфингистку Диану Кардуэлл 2:02
Во Франции к концу лета хотят привить от COVID-19 всех беженцев 1:15
В Киеве нашли повешенным главу «Белорусского дома в Украине» Виталия Шишова 0:14
«Даже у магии есть свои пределы»: вышел трейлер «Золушки» с Билли Портером в образе феи Вчера в 23:17
Олимпийский чемпион Брайан Бойтано снимет фильм о фигурном катании для Netflix Вчера в 22:44
Markus Winkler/Unsplash Более 40% детей Дании получили первую прививку от COVID-19
Более 40% детей Дании получили первую прививку от COVID-19 Вчера в 22:11
США вернут Ираку более 17 тыс. артефактов, которые они вывезли во время войны Вчера в 22:06
Россиянка будет главным арбитром женского футбольного финала на Олимпийских играх в Токио Вчера в 21:10
Отключить рекламу

ФСИН потребовала отправить в СИЗО главу «Альянса врачей»* Анастасию Васильеву

Семён Гудошников
Сегодня в 12:41

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) попросила изменить меру пресечения главы профсоюза «Альянс врачей»* Анастасии Васильевой с запрета определенных действий на арест. Письмо ФСИН с таким требованием в адрес председателя Преображенского районного суда Москвы опубликовал в фейсбуке адвокат Васильевой Дмитрий Джулай.

По его словам, поводом для изменения меры пресечения стали несколько опозданий руководительницы профсоюза домой — на 3–10 минут. Васильева по решению суда должна возвращаться в свою квартиру до 20.00. Джулай напомнил, что у его подзащитной два несовершеннолетних ребенка.

Анастасия Васильева проходит обвиняемой по так называемому санитарному делу, которое завели после акции 23 января в поддержку Алексея Навального. По версии следствия, Васильева и другие фигуранты при помощи постов в соцсетях подстрекали людей выйти на митинг и тем самым нарушить карантин.

Вместе с главой «Альянса врачей»* по делу проходят еще восемь человек, в том числе Олег Навальный, участницы Pussy Riot Мария Алехина и Люся Штейн, пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш и соратница оппозиционера Любовь Соболь. Последнюю 3 августа приговорили по этому делу к 1,5 года ограничения свободы.

*Минюст признал «Альянс врачей» НКО, выполняющей функцию иноагента.

События недели на afisha.ru
приключение
Круиз по джунглям
Эмили Блант скитается по джунглям в поисках волшебного дерева
поп
Леонид Агутин
Не растерявший таланта и харизмы ветеран эстрады
триллер
Время
Новый шьямалановский триллер не без фирменных трюков
боевик
Отряд самоубийц: Миссия навылет
Джеймс Ганн взялся восстановить репутацию провального кинокомикса
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
боевик
Черная Вдова
Скарлетт Йоханссон против обители зла
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
ФСИН
Люди
Анастасия Васильева
Алексей Навальный
Олег Навальный
Мария Алехина
Любовь Соболь
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить