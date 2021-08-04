ФСИН потребовала отправить в СИЗО главу «Альянса врачей»* Анастасию Васильеву

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) попросила изменить меру пресечения главы профсоюза «Альянс врачей»* Анастасии Васильевой с запрета определенных действий на арест. Письмо ФСИН с таким требованием в адрес председателя Преображенского районного суда Москвы опубликовал в фейсбуке адвокат Васильевой Дмитрий Джулай.

По его словам, поводом для изменения меры пресечения стали несколько опозданий руководительницы профсоюза домой — на 3–10 минут. Васильева по решению суда должна возвращаться в свою квартиру до 20.00. Джулай напомнил, что у его подзащитной два несовершеннолетних ребенка.

Анастасия Васильева проходит обвиняемой по так называемому санитарному делу, которое завели после акции 23 января в поддержку Алексея Навального. По версии следствия, Васильева и другие фигуранты при помощи постов в соцсетях подстрекали людей выйти на митинг и тем самым нарушить карантин.

Вместе с главой «Альянса врачей»* по делу проходят еще восемь человек, в том числе Олег Навальный, участницы Pussy Riot Мария Алехина и Люся Штейн, пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш и соратница оппозиционера Любовь Соболь. Последнюю 3 августа приговорили по этому делу к 1,5 года ограничения свободы.

*Минюст признал «Альянс врачей» НКО, выполняющей функцию иноагента.