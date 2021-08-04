Больше половины бывших глав штабов Навального находятся под следствием, под арестом или эмигрировали

Из 37 экс-руководителей штабов Навального 11 находятся под следствием, 3 — в колонии или под домашним арестом, еще 8 уехали из страны. Это выяснило РБК, поговорив с 16 экс-координаторами и собрав информацию из открытых источников.

Из всех бывших глав штабов в 2020–2021 году только двое не привлекались к административной ответственности. Суммарный срок административных арестов для экс-координаторов за последние два года составил 457 дней. Самый долгий — 102 дня — был в 2021 году у курганского экс-главы штаба Алексея Шварца.

Общая сумма выписанных штрафов — 4 млн 158 тыс. рублей, большая часть которых пришлась на иски о возмещении ущерба после январских митингов в поддержку Алексея Навального. Бывшего координатора краснодарского штаба Анастасию Панченко оштрафовали на 50 тыс. рублей по делу гей-пропаганде из‑за сторис в инстаграме.

Один из экс-руководителей — Андрей Боровиков из Архангельска — отбывает 2,5 года колонии по делу о распространении порнографии из‑за публикации клипа Rammstein. Два координатора — Олег Степанов из Москвы и Алексей Ворсин из Хабаровска — находятся под домашним арестом. Бывшая руководительница мурманского штаба Виолетта Грудина, собиравшаяся участвовать в выборах в местный горсовет, была принудительно госпитализирована, а теперь проходит по двум уголовным делам.

15 бывших глав штабов сказали РБК, что продолжают заниматься политикой. Шесть из них планировали избираться в региональные парламенты или городские думы, но избиркомы отказали им, сославшись на их связь со «Штабами Навального», которых признали экстремистскими. Два экс-координатора — Сергей Бойко из Новосибирска и Ксения Фадеева из Томска — действующие муниципальные депутаты.

9 июня Мосгорсуд признал ФБК, Фонд защиты прав граждан и штабы Алексея Навального экстремистскими организациями. Заседание прошло в закрытом для прессы режиме, а с материалами дела не дали ознакомиться даже сотрудникам организации.

*ФБК и ФЗПГ включены Минюстом в список НКО, выполняющих функции иностранного агента, а также признаны в России экстремистскими организациями.