В России выявили 22 589 новых случаев коронавируса

В России за последние сутки выявили 22 589 случаев COVID-19, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это на 579 заражений превосходит вчерашний показатель.
Суточный прирост в Москве увеличился с 1952 до 2502 пациентов. Следом по числу новых случаев идут Петербург, Московская, Нижегородская, Свердловская и Воронежская области, Красноярский и Пермский края.
Общее число зарегистрированных в стране случаев болезни увеличилось до 6 356 784. За последние сутки выздоровели 20 096 человек, за все время — 5 679 842. За сутки умерли 790 пациентов, за весь период — 161 715.
В мире, по данным ВОЗ, количество заразившихся коронавирусом превысило 198,7 млн человек, более 4,2 млн из них умерли. Россия находится на четвертом месте по числу заражений. На первом — США (34,8 млн), на втором — Индия (31,7 млн), на третьем — Бразилия (19,9 млн).