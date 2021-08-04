В России выявили 22 589 новых случаев коронавируса

В России за последние сутки выявили 22 589 случаев COVID-19, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это на 579 заражений превосходит вчерашний показатель.

Суточный прирост в Москве увеличился с 1952 до 2502 пациентов. Следом по числу новых случаев идут Петербург, Московская, Нижегородская, Свердловская и Воронежская области, Красноярский и Пермский края.