Шереметьево стало самым загруженным аэропортом Европы. В топ-10 также Домодедово, Пулково и Внуково

Исследование рынка авиаперевозок показало, что московское Шереметьево стало самым загруженным аэропортом в Европе. В июне пассажиропоток там превысил 2,9 млн человек, следует из сообщения на сайте компании Air Service One.

На втором месте аэропорт Стамбула, открытый в 2018 году, с 2,8 млн пассажиров за месяц. Сразу за ним — московское Домодедово с 2,45 млн пассажиров. В топ-10 по загруженности также вошли петербургское Пулково с 1,8 млн пассажиров (4 место) и московское Внуково — 1,7 млн пассажиров (9 место).

Аэропорт Сочи единственный из списка показал рост пассажиропотока по сравнению с допандемийным июнем 2019 года и занял 14 место (1,3 млн человек). Основную часть пассажиропотока в российских аэропортах обеспечивают внутренние перевозки.

Долгое время самым загруженным аэропортом в Европе был лондонский Хитроу, но в этот раз он занял только 17 место: за месяц через воздушный порт прошли лишь 957 тыс. человек вместо почти 7 млн в 2019 году. Эксперт рассказал Independent, что Хитроу понадобится много времени, чтобы вернуться к прежним показателям, несмотря на снятие антиковидных ограничений в Великобритании. Он также предположил, что новый аэропорт Стамбула с многополосной ВПП может перетянуть пассажиров из Лондона.