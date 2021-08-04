Илон Маск опирался на российские разработки при создании двигателя Raptor для полетов на Марс

Основатель космической компании SpaceX Илон Маск при создании ракетного двигателя Raptor опирался в том числе на российские разработки. Об этом сам бизнесмен и изобретатель рассказал в интервью ютьюб-каналу Everyday Astronaut.

«Я пытаюсь развеять заблуждение, что конструкция — самое сложное. Это не самое сложное. Было создано уже много замечательных ракетных двигателей. Я провожу много времени, изучая конструкции российских двигателей», — сказал Маск.

По его словам, специалисты из России уже очень давно занимаются жидкостными двигателями замкнутой схемы. Они разработали буквально сотни различных дизайнов и среди них есть действительно потрясающие, отметил предприниматель.

«Конечно, наш двигатель — с большим давлением, чем раньше, и он с полной газификацией компонентов горения. Но это относительно небольшие усовершенствования в отношении того, что русские уже сделали», — признался Маск.

Он говорит, что основная проблема — это не создание ракеты с жидкостным двигателем, а значительное снижение ее себестоимости. Если этого удастся достичь, то человечество сможет стать цивилизацией, живущей на нескольких планетах, считает изобретатель.

Raptor — двигатель закрытого цикла, работающий на жидком метане и кислороде. Его разрабатывают для корабля многоразового запуска Starship, который SpaceX планирует отправить на Марс и Луну. На данный момент проведено уже более 10 испытаний прототипов SpaceX, первый успешный полет состоялся 6 мая — космический корабль приземлился на техасском полигоне после полета на 10-километровую высоту. До этого несколько прототипов SpaceX взорвались во время испытаний.