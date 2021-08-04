Барабанщику The Offspring запретили играть на концертах из‑за отказа от вакцинации

Барабанщика американской поп-панк-группы The Offspring Пита Парада отстранили от участия в туре из‑за отсутствия у него прививки от COVID-19. В своем твиттере он написал, что ему также нельзя появляться в студии.

Парада заявил, что не стал вакцинироваться по рекомендациям врача. В малом возрасте у музыканта диагностировали синдром Гийена-Барре — редкое заболевание, при котором иммунная система человека поражает собственные нервы. Болезнь, по его словам, со временем прогрессирует.

Барабанщик уже болел коронавирусом более года назад и перенес его в легкой форме. «Я уверен, что смогу справиться с ним снова, но я не уверен, что переживу еще один поствакцинальный приступ ухудшения синдрома», — заявил он и добавил, что «риски намного перевешивают преимущества».

Парада обратил внимание на предвзятое отношение к тем, кто не привился от ковида. Он назвал себя сторонником той вакцинации, что не обременена принуждением.