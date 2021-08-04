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Барабанщику The Offspring запретили играть на концертах из‑за отказа от вакцинации

Рустам Абдуллин
Сегодня в 10:27

Барабанщика американской поп-панк-группы The Offspring Пита Парада отстранили от участия в туре из‑за отсутствия у него прививки от COVID-19. В своем твиттере он написал, что ему также нельзя появляться в студии.

Парада заявил, что не стал вакцинироваться по рекомендациям врача. В малом возрасте у музыканта диагностировали синдром Гийена-Барре — редкое заболевание, при котором иммунная система человека поражает собственные нервы. Болезнь, по его словам, со временем прогрессирует.

Барабанщик уже болел коронавирусом более года назад и перенес его в легкой форме. «Я уверен, что смогу справиться с ним снова, но я не уверен, что переживу еще один поствакцинальный приступ ухудшения синдрома», — заявил он и добавил, что «риски намного перевешивают преимущества».

Парада обратил внимание на предвзятое отношение к тем, кто не привился от ковида. Он назвал себя сторонником той вакцинации, что не обременена принуждением.

Я не считаю этичным или мудрым позволять тем, кто обладает наибольшей властью (правительство, корпорации, организации, работодатели), диктовать медицинские процедуры тем, кто обладает наименьшей властью.
Пит Парада
Барабанщик The Offspring

Музыкант полагает, что отношение огромного количества людей к вакцинации «шокирующе иное» потому, что они имеют «шокирующе другой жизненный опыт». Например, медицинские противопоказания, отсутствие возможности взять выходной в день прививания или попросить помощи врачей в случае побочных эффектов, а также недоверие к местным властям.

Парада пожелал удачи группе и сказал, что ему будет не хватать общения с фанатами. Выбыл ли ударник из коллектива, неясно. Сейчас он работает над новым проектом со своей дочерью и «ищет новые пути».

Пит Парада — четвертый барабанщик The Offspring, присоединившийся к коллективу в 2007 году.

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