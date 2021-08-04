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Керри Вашингтон снимется в фильме «Рокуэй» для Netflix. Она сыграет серфингистку Диану Кардуэлл

Юлия Онодэра
Сегодня в 2:02

Американская актриса Керри Вашингтон спродюсирует фильм «Рокуэй», основанный на мемуарах журналистки и серфингистки Дианы Кардуэлл. Об этом сообщил Collider.

Вашингтон сама исполнит главную роль в проекте. Она сыграет Кардуэлл — нью-йоркского репортера, который приезжает по работе на пляж Рокуэй в Квинсе и обнаруживает в себе страсть к серфингу. Женщина осознает, что бежит от комфортной жизни, к которой привыкла, в надежде найти романтику и узнать лучше саму себя.

Сценарий фильма напишет Нишель Трамбл Спеллман по мотивам книги Кардуэлл «Рокуэй: серфинг навстречу новой жизни». Продюсированием проекта займутся, помимо Вашингтон, Пилар Савоне, Тодд Шустер, Лиза Чейзин и Маргарет Чернин.

«Я на седьмом небе от того, что „Рокуэй“ оказался в руках такой талантливой — и преимущественно женской — команды», — прокомментировала новость о проекте журналистка.

Мемуары Кардуэлл были опубликованы в июле 2020 года и стали одной из лучших книг о путешествиях и приключениях по версии Outside Magazine. Книга рассказала о том, как Кардуэлл исследовала мир серфинга и узнавала о его «трансцендентальной силе».

В 2021 году серфинг впервые вошел в программу Олимпийских Игр. Некоторые спортсмены уже успели стать героями TikTok. Тем временем Netflix и Apple TV+ разрабатывают кинопроекты о серфинге: одним занимается Шарлиз Терон, а другим — Джеймс Гей-Рис.

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