Олимпийский чемпион Брайан Бойтано снимет фильм о фигурном катании для Netflix

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Брайан Бойтано выступит продюсером фильма «Take the Ice», который выйдет на Netflix. Об этом сообщил Deadline.

Издание описывает картину как «семейный фильм», который рассказывает о темнокожей 15-летней девочке Тише Мур из Бруклина. Она мечтает стать фигуристкой, но имеет возможность кататься только на роликах в парке, пока однажды не обретает шанс добиться успеха.

«Когда Тиша получает возможность присоединиться к местной команде по синхронному катанию на коньках, она вынуждена примириться с корнями своего бунтарства и научиться доверять другим, чтобы осуществить свою мечту», — рассказали в СМИ.

Бойтано выступит не только продюсером ленты, но и ее хореографом. Он лично будет работать с исполнителями главных ролей — их кастинг сейчас проводится среди юных фигуристов. Еще одним продюсером проекта станет Дебра Мартин Чейз.

Режиссером фильма планирует быть Чарльз Рэндольф-Райт, известный по сериалам «Дилайла», «Гринлиф» и «Юг нигде». Над сценарием «Take the Ice» работает Дебора Свишер

«Много лет назад мы с Брайаном Бойтано обсуждали нехватку цветных фигуристов. Мы решили создать фильм, который дал бы вдохновение и разрешение выйти на лед молодым цветным атлетам. Мечтаю о том, чтобы через много лет мы смотрели телевизора и услышали от олимпица, что этот фильм открыл дверь, в которую он не представлял, что сможет войти», — сказал Рэндольф-Райт.

Бойтано добавил, что хотел бы с помощью проекта привлечь внимание к синхронному фигурному катания. Он надеется, что «дети и подростки, которые обычно не видят себя представленными в традиционном мире фигурного катания, будут вдохновлены на осуществление своих мечтаний».