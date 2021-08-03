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Более 40% детей Дании получили первую прививку от COVID-19

Дарья Мельникова
Сегодня в 22:11

Более 110 тыс. детей в Дании в возрасте от 12 до 15 лет получили первый компонент прививки против COVID-19. Это составляет 41,1% этой возрастной категории, сообщает местное новостное агентство Nyheder.TV2.

На данный момент 3827 подростков (1,38%) прошли полный курс вакцинации.

Дети получили возможность получить прививку от коронавируса в середине июля. В рамках официальной программы им предлагают на выбор два препарата — Pfizer и Moderna. Для этой возрастной группы действуют определенные правила вакцинации. Дети младше 15 лет не могут самостоятельно дать согласие на прививку, поэтому их должен сопровождать родитель или опекун.

24 июня ВОЗ разрешила подросткам проходить вакцинацию от коронавируса. Центр Гамалеи тем временем подал документы для получения разрешения на исследование применения вакцины «Спутник V» среди подростков.

Заммэра столицы Анастасия Ракова заявила, что детям будут вкалывать меньшую дозу, чем взрослым, а в вакцинации примут участие 350 человек: 100 человек в рамках первой и второй фаз исследования, 250 человек — в третьей фазе.

Опрос SuperJob показал, что 69% россиян не готовы делать прививку детям от COVID-19. По мнению большинства граждан, препарат недостаточно изучен.

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