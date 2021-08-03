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Россиянка будет главным арбитром женского футбольного финала на Олимпийских играх в Токио

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:10

Российский футбольный арбитр Анастасия Пустовойтова будет судить финал женского турнира на Олимпийских играх в Токио. Об этом сообщила Международная федерация футбола (FIFA) в твиттере.

Пустовойтова станет главным арбитром решающего матча, который пройдет 6 августа. Помогать ей будут ассистенты: россиянка Екатерина Курочкина, хорватка Саня Родак и специалист из Руанды Салима Мукансанга.

В финале Олимпиады выступят сборные команды Швеции и Канады. В полуфинальных встречах они одолели футболисток из Австралии и США соответственно.

Анастасия Пустовойтова уже выступала главным арбитром на олимпийских матчах. На групповом этапе турнира она судила игры между сборными Японии и Великобритании, а также между командами США и Австралии.

Ранее Пустовойтова стала первой женщиной, назначенной главным арбитром на матче Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Кроме того, она работала на играх женской Лиги чемпионов, женского чемпионата мира, российской Премьер-лиги и ПФЛ.

Она стала одной из героинь спецпроекта «Афиши Daily» о женщинах в футболе. В интервью она рассказала о специфике своей профессии и конфликтах на поле.

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